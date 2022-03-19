Чемпионат Турции. «Фенербахче» – «Бешикташ», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи

В субботу, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
«Фенербахче» дома сыграет с «Бешикташем», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 марта, 13.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 19 марта, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 19 марта, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 19 марта, 20.15, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Положение команд: Фенербахче – 19-4, Анадолу Эфес – 17-4, Дарушафака – 16-6, Каршияка – 14-8, Газиантеп – 13-9, Галатасарай – 13-9, Бахчешехир – 13-9, Бешикташ – 13-10, Тофаш – 12-10, Бурсаспор – 11-10, Тюрк Телеком – 10-12, Меркезефенди – 7-15, Яловаспор – 6-16, Бююкчекмедже – 5-17, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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