Стефен Карри пропустит оставшиеся пять матчей регулярного чемпионата

Разыгрывающий пропустит оставшиеся пять матчей регулярного чемпионата, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Лидер «Уорриорз» продолжает успешно восстанавливаться после растяжения связок левой стопы. Врачи оценят состояние игрока 11 апреля.

Другой инсайдер Эдриан Воджнаровски не исключает, что Карри все же проведет одну игру перед началом плей-офф.

Карри травмировался во время матча с «Бостоном» (88:110). Защитник повредил левый голеностоп, когда Маркус Смарт бросился за мячом и приземлился ему на ногу.

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