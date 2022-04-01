«Кливленд» планирует подписать максимальный контракт с Дариусом Гарлэндом

По словам инсайдера Эвана Даммарелла, планирует подписать максимальный контракт с защитником Дариусом Гарлэндом. Это может усложнить клубу принятие решение по поводу и .

Леверт и Секстон имеют право на продление своих контрактов этим летом. Подписание соглашений с обоими игроками серьезно ограничит финансовые возможности «Кавальерс».

Контракт Гарлэнда рассчитан до 2023 года, однако этим летом у защитника также будет право на продление.

В нынешнем сезоне Гарлэнд провел 63 матча, набирая в среднем 21,5 очка, 8,7 передачи и 3,4 подбора.

«Там, откуда я родом, мало кто выживает». Дариус Гарлэнд за полтора года стал звездой НБА