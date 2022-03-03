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    Дариус Гарлэнд – о 5 поражениях в 6 матчах: «Мы играем мягко»

    Теги Шарлотт Кливленд НБА Дариус Гарлэнд Баскетбол

    Разыгрывающий «Кавальерс» Дариус Гарлэнд в среду вернулся в строй после ушиба кости спины. Он пропустил три игры.

    Возвращение дебютанта Матча всех звезд не помогло «Кливленду» в домашней встрече с «Шарлотт» (98:119).

    «Кэвз» потерпели пятое поражение в шести матчах.

    «Мы сейчас играем не так, как делали это в первой половине сезона. Необходимо вернуться к тому, что мы тогда делали.

    Мы играем мягко. Мы пропустили 38 очков за четверть, уже во второй раз за неделю. Это недопустимо», – заявил Гарлэнд.

    Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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