Дариус Гарлэнд – о 5 поражениях в 6 матчах: «Мы играем мягко»

Разыгрывающий «Кавальерс» в среду вернулся в строй после ушиба кости спины. Он пропустил три игры.

Возвращение дебютанта Матча всех звезд не помогло в домашней встрече с (98:119).

«Кэвз» потерпели пятое поражение в шести матчах.

«Мы сейчас играем не так, как делали это в первой половине сезона. Необходимо вернуться к тому, что мы тогда делали.

Мы играем мягко. Мы пропустили 38 очков за четверть, уже во второй раз за неделю. Это недопустимо», – заявил Гарлэнд.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна