Дариус Гарлэнд – о 5 поражениях в 6 матчах: «Мы играем мягко»

Разыгрывающий «Кавальерс» Дариус Гарлэнд в среду вернулся в строй после ушиба кости спины. Он пропустил три игры.
Возвращение дебютанта Матча всех звезд не помогло «Кливленду» в домашней встрече с «Шарлотт» (98:119).
«Кэвз» потерпели пятое поражение в шести матчах.
«Мы сейчас играем не так, как делали это в первой половине сезона. Необходимо вернуться к тому, что мы тогда делали.
Мы играем мягко. Мы пропустили 38 очков за четверть, уже во второй раз за неделю. Это недопустимо», – заявил Гарлэнд.
Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна