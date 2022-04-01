Инсайдер: «Игроки «Сиксерс» не понимают Дока Риверса»

Инсайдер Уосни Ламбре рассказал о том, что у игроков «Филадельфии» есть проблемы взаимопонимания с главным тренером .

По словам Ламбре, общавшийся с ним близкий к «Сиксерс» человек выразил сомнения в том, что нынешняя команда способна выиграть чемпионат.

«Подходит ли Док для работы в «Филадельфии»? Нет, не подходит. Несколько недель назад я достаточно неплохо разобрался в вопросе того, что думают игроки о происходящем в «Сиксерс», хотя и не знаю никого из менеджмента Мори. Я слышал, что ребята не понимают Дока. Его ротации, его философия, то, что он там делает, парни в команде не понимают…

На прошлой неделе «Сиксерс» были в Лос-Анджелесе. И я столкнулся с человеком, который близок к команде. Сказал ему: «Извини, конечно, но я не могу представить вас в финале в этом году». После его ответа у меня приподнялась бровь: «Да и я не могу», – рассказал Ламбре.

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