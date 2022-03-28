Фрэнк Вогель: «У нас осталось не так много времени»

Главный тренер оценил положение команды после поражения от «Пеликанс» (108:116).

«Лейкерс» упустили 23 очка и пропустили соперника на 9-е место

«Ничего хорошего. Очень обидно, это болезненная ситуация. Важный матч. Но нам надо перегруппироваться и сделать так, чтобы увезти победу из , а потом выиграть еще несколько матчей под занавес регулярки.

У нас осталось не так много времени. Сегодня мы как раз вышли с правильным настроем, но не смогли довести дело до конца», – заявил Вогель.

«У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду