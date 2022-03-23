Трэй Янг забросил невероятный мяч под сирену в одно касание

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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг в концовке первой четверти матча против «Нью-Йорка» забросил невероятный мяч под сирену.

После лэй-апа Ар Джей Барретта («Никс») за 0,6 секунды до конца четверти Богдан Богданович ввел мяч в игру из-за лицевой линии, отправив его на другой конец площадки. Мяч оказался в руках у Янга, который в одно касание забросил его в кольцо.

 «Хоукс» победили в гостях – 117:111. Янг принес команде 45 очков и 8 передач.

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