Иван Паунич: «После ухода нескольких американцев «Локо» стал играть в более командный баскетбол»

Атакующий защитник краснодарского -Кубань» Иван Паунич в интервью сербскому изданию Mozzart Sport рассказал, что изменилось в городе и клубе после начала спецоперации России на Украине.

«Должен сказать, что в городе особо ничего не изменилось, жизнь такая же, как и прежде, конечно, все говорят о санкциях. Однако Краснодар находится в специфической ситуации. Близость к Украине, точнее к Мариуполю, сильно усложняет дело, потому что нам приходится ехать сначала поездом, в основном до Сочи, потом, может быть, автобусом, и только потом самолетом. Сейчас очень сложно переезжать.

После ухода нескольких американцев стали играть в более командный баскетбол. Наш лидер очень хорошо выступает. Обыграли УНИКС, за что начальство выписало нам большую премию и пообещало повторить, если обыграем «Зенит». Так что у нас есть мотивация.

Клуб никогда не опаздывал с зарплатой, ни на день. Правда, когда начался конфликт, выплаты задержались на 10 дней, но сейчас все урегулировано. Проблема была на самом деле в инфляции, обменный курс был слишком нестабилен. Когда ситуация с курсом стабилизировалась, зарплаты стали поступать регулярно, как и раньше. «Локомотив» известен тем, что за нами стоит серьезный спонсор, государственная компания РЖД», – рассказал Паунич.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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