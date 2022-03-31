Иван Паунич: «На европейских игроков, которые находятся в России, оказывают большое давление»

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Иван Паунич в интервью сербскому изданию Mozzart Sport рассказал, с чем столкнулись иностранные игроки, выступающие в России.

«Я знаю, что на европейских игроков, которые находятся в России, оказывают большое давление. Им пригрозили отобрать паспорта, если они не покинут клубы.

Также читаю про ситуацию с Жеребко, который перешел в ЦСКА. Шведы уже говорят, что он не сможет играть за сборную.

Что касается американцев, то они получили электронные письма о том, что им желательно покинуть страну. Самой большой проблемой для них были деньги, потому что денежные операции между Россией и Америкой запрещены из-за санкций. Однако я знаю, что им удалось решить проблему, теперь они отправляют деньги через Китай», – рассказал сербский игрок.

Лигу ВТБ ждут перемены: потолок зарплат, российские игроки и тренеры, акцент на спорте, а не шоу