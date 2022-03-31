Ростислав Вергун: «Цмоки-Минск» уступил «Парме» практически во всех компонентах игры»

Главный тренер признал, что его команда уступила пермской «Парме» (68:91) в гостевом матче Лиги ВТБ почти во всех компонентах игры.

«Наверное, имеет смысл комментировать игру только одной команды. Мои поздравления сопернику, они очень неплохо настроились сегодня, на арене была потрясающая атмосфера. Болельщики получили то, что заслуживали.

Проиграли практически во всех компонентах игры. Не сумели физически быть готовыми к тем единоборствам, которые подразумевает современный баскетбол. В каждой позиции были на секунду медленнее, недостаточно четкими, позволили забить сопернику 18 трехочковых.

Все вопросы только к нам. Игра стала слишком легкой прогулкой для соперника, особенно во второй половине», – сказал Вергун.

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