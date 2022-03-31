Вячеслав Шушаков: «Многое зависело от того, какую защиту предложим «Цмоки-Минску»

Главный тренер «Пармы» прокомментировал победу над в домашнем матче Лиги ВТБ (91:68).

«Сегодня многое зависело от того, какую защиту предложим гостям. У них тренерская команда, в течение игры она проводит много взаимодействий на больших скоростях.

В первые две четверти нам, наверное, не хватило времени, чтобы еще раз проанализировать игру соперника, в каких местах их останавливать. В большом перерыве еще раз обсудили стратегию игры, в третьей четверти создали комфортное преимущество, а дальше оставалось только держать удар», – сказал Шушаков.

«Парма» выиграла третий матч подряд и обеспечила себе место в плей-офф.

УНИКС уступает ЦСКА 1-е место, «Парма» побеждает конкурентов, «Автодор» — в плей-офф без легионеров. Неделя в Лиге ВТБ