Вячеслав Шушаков: «Многое зависело от того, какую защиту предложим «Цмоки-Минску»

Теги Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Вячеслав Шушаков Парма-Парибет Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков прокомментировал победу над «Цмоки-Минском» в домашнем матче Лиги ВТБ (91:68).

«Сегодня многое зависело от того, какую защиту предложим гостям. У них тренерская команда, в течение игры она проводит много взаимодействий на больших скоростях.

В первые две четверти нам, наверное, не хватило времени, чтобы еще раз проанализировать игру соперника, в каких местах их останавливать. В большом перерыве еще раз обсудили стратегию игры, в третьей четверти создали комфортное преимущество, а дальше оставалось только держать удар», – сказал Шушаков.

«Парма» выиграла третий матч подряд и обеспечила себе место в плей-офф.

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