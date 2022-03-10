Виталий Носов: «Российские клубы должны заявлять не больше двух легионеров»

Серебряный призер чемпионатов мира и Европы Виталий Носов высказался о том, что многие легионеры покинули российские клубы в связи с ситуацией на Украине, и предложил Лиге ВТБ по примеру чемпионата России по волейболу разрешить заявлять не больше двух иностранных игроков.

«Качество игры в чемпионате кардинально изменится, к чему шли, то и получили. Многие радовались, что в лиге много иностранцев, команды выигрывают еврокубки, но все схлопнулось за три дня, а сколько денег потратили на тех, кто собрал вещи, уехал и оставил наших игроков на скамейке.

Должны играть русские, а иностранцы им помогать, но только два человека, как в волейболе. Посмотрите на мужскую волейбольную сборную, они заняли второе место на Олимпиаде, им немного не хватило, чтобы стать олимпийскими чемпионами, это результат того, как федерация работает. У нас главные соревнования – это Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, кому нужны еврокубки, если в сборной играть некому.

Для российских игроков появились места в составе, и они должны играть на самом высшем уровне много лет, и тогда, лет через 10, у нас появятся игроки уровня Кириленко и что-то похожее на сборную Советского Союза или российскую команду 90-х годов, когда непопадание в призовые места на международных турнирах было катастрофой», – заявил Носов.

В заявку на матч Лиги ВТБ разрешено включать не больше шести легионеров.

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