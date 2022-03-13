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    «Финикс» объявил о подписании Иффе Лундберга

    Теги переходы ЦСКА Финикс НБА Габриэль Лундберг Баскетбол

    «Финикс» официально объявил о подписании соглашения с бывшим разыгрывающим ЦСКА Иффе Лундбергом (27 лет, 193 см).

    По данным инсайдеров, стороны заключили двусторонний контракт до конца сезона-2021/22.

    Лундберг начинал сезон в ЦСКА, но в пятницу официально покинул московский клуб.

    В составе ЦСКА Лундберг провел в сумме 65 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 2,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата, стал чемпионом Лиги ВТБ и был выбран в сборную мира на Матч всех звезд.

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