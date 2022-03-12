Иффе Лундберг подпишет двусторонний контракт с «Финиксом»

Разыгрывающий Иффе Лундберг (27 лет, 193 см) подпишет двусторонний контракт «Финиксом» до конца сезона-2021/22.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Лундберг начинал сезон в ЦСКА, но в пятницу официально покинул московский клуб.
В составе ЦСКА Лундберг провел в сумме 65 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 2,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата, стал чемпионом Лиги ВТБ и был выбран в сборную мира на Матч всех звезд.
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