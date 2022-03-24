Инсайдер Джордан Шульц: «Зайон Уильямсон не вернется на площадку в нынешнем сезоне, а летом его обменяют»

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Инсайдер НБА Джордан Шульц считает, что форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон будет обменян нынешним летом.

Не знаю, будет ли Зайон когда-нибудь снова выступать за «Пеликанс». За свою карьеру он сыграл 85 матчей. Если клуб не обменяет его этим летом, что они получат в долгосрочной перспективе? Если они не уверены, что он обойдется без травм, о чем вообще речь? Думаю, скорее всего, он не вернется на площадку, а летом его обменяют», – заявил Шульц.

Уильямсон не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне из-за перелома стопы, полученного прошлым летом.

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