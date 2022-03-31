Карим Абдул-Джаббар осудил Уилла Смита за удар Криса Рока: «Он укрепил негативные стереотипы о чернокожих»

Прославленный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар осудил актера Уилла Смита, который ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока за шутку про бритую голову его жены Джады Пинкетт-Смит, страдающей от патологического выпадения волос.

По мнению легенды баскетбола, Смит своими действиями укрепил негативные стереотипы о чернокожих.

«Одним дерзким ударом Смит выступил за насилие, унизил женщин, оскорбил индустрию развлечений и укрепил стереотипы о черном сообществе.

Одним из основных тезисов тех, кто поддерживает системный расизм в Америке, является характеристика чернокожих как более склонных к насилию и менее способных контролировать свои эмоции. Смит только что порадовал этих людей, предоставив им идеальный рычаг, о котором они могли только мечтать. Многие теперь будут с воодушевлением продолжать свою кампанию по маргинализации афроамериканцев и других людей посредством кампании подавления избирателей.

Слезливая и корыстная речь Смита о принятии поступка была еще хуже самой пощечины. Это было оправданием его насильственных действий. Те, кто выступает как защитник, не хвастаются этим перед 15 миллионами человек. Они просто делают это и затыкаются. Вы не делаете из этого рекламу фильма, заявляя, что похожи на персонажа, роль которого только что сыграли.

Демонстрация Смитом идеала токсичного братана может заставить других реагировать аналогичным образом. При этом я приветствую изящество и зрелость Рока, который сохранил самообладание после пощечины.

Мальчики, особенно чернокожие, наблюдая за своим кинокумиром, который не просто бьет другого человека из-за шутки, но и оправдывают это тем, что он супергеройский защитник, теперь будут намного более склонны к повторению его детского поступка. Возможно, самым печальным подтверждением этого является твит сына Смита Джейдена: «Вот как мы делаем», – написал 74-летний Абдул-Джаббар в своем блоге.

Уилл Смит ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока за шутку про бритую голову его жены. Она страдает от патологического выпадения волос