Чарли Виллануэва: «Как человек, который тоже страдает от алопеции, поддерживаю Уилла и Джаду»

Бывший игрок НБА Чарли Виллануэва прокомментировал инцидент, который произошел на церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» между актером Уиллом Смитом и ведущим Крисом Роком.

Рок пошутил про бритую голову жены Уилла Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции (патологическое выпадение волос). Смит сперва посмеялся, а затем поднялся на сцену и дал ведущему пощечину.

«Давайте поговорим об этом. Как известно, Джада открыто заявила, что у нее алопеция. Для тех, кто не знает, это аутоиммунное заболевание, вызывающее выпадение волос. Она заявила, что страдает от этого, а Крис Рок подумал, что было бы круто об этом пошутить.

Мы не проводим каждый день с Джадой и не знаем уровень ее страданий, но Уилл знает. Я не одобряю насилие, но я горжусь тем, что Уилл Смит заступился за свою жену. Поэтому я призываю всех быть более уважительными друг к другу. Как человек, который также страдает от алопеции, я поддерживаю Уилла и Джаду», – написал Виллануэва.

«Из-за прически у меня почти не было друзей». Вдохновляющие истории Шелви, Коллины и других спортсменов, которые из-за болезни потеряли волосы

У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду

Фильм о баскетболе, который получил «Оскар»-2022. Чем он так вдохновил?