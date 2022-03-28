Уилл Смит ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока за шутку про бритую голову его жены. Она страдает от патологического выпадения волос

В США состоялась 94-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2021 год.
Во время церемонии имел место конфликт между актером Уиллом Смитом и комиком Крисом Роком, который случился, когда тот объявлял список претендентов на лучший документальный фильм. Рок пошутил про бритую голову жены Уилла Джады Пинкетт-Смит. Смит сперва посмеялся, а затем поднялся на сцену и дал тому пощечину.
Джада Пинкетт-Смит страдает от алопеции (патологическое выпадение волос).
Позже Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в спортивной драме «Король Ричард». Его персонаж – Ричард Уильямс – отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Во время речи Уилл заплакал, извинился за вспыльчивость и заявил, что его герой был «яростным защитником своей семьи».
Смит и его жена входят в число владельцев клуба НБА «Филадельфия». Рок болеет за «Никс».
Премия «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм досталась «Королеве баскетбола».
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