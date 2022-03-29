Линекер об ударе Уилла Смита на «Оскаре»: «Это лучше любого фильма. Он должен сыграть Мохаммеда Али»

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Гари Линекер отреагировал на скандал с участием Уилла Смита во время «Оскара».

Во время церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук актер ударил комика Криса Рока, пошутившего о бритой голове жены Уилла Джады Пинкетт-Смит. Женщина страдает от алопеции.

«Уилл Смит должен сыграть Мохаммеда Али. Это лучше любого фильма», – написал Линекер в твиттере.

Отметим, что Уилл Смит уже играл Мохаммеда Али в фильме «Али», вышедшем в 2001 году, о чем Линекеру сообщили в твиттере. На это бывший футболист сборной Англии и «Барселоны» ответил одним эмоджи: «🤣».

Главный скандал «Оскара»: Уилл Смит ударил Криса Рока прямо на сцене. Рок ужасно пошутил про жену Смита

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