Евролига. «Панатинаикос» против «Реала», «Милан» встретится с «Монако»

В четверг, 31 марта, в рамках 33-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся три матча.

Греческий «Панатинаикос» дома сыграет против испанского «Реала», израильский «Маккаби» примет французский «Виллербан».

Итальянский «Милан» на домашней арене встретится с «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 21-5, Реал Испания – 18-8, Милан Италия – 18-8, Олимпиакос Греция – 18-9, Анадолу Эфес Турция – 14-11, Маккаби Плейтика Израиль – 14-11, Монако Монако – 13-13, Бавария Германия – 12-12, Црвена Звезда Сербия – 11-14, Альба Германия – 11-14, Баскония Испания – 11-16, Фенербахче Турция – 9-16, Виллербан Франция – 8-18, Панатинаикос Греция – 7-18, Жальгирис Литва – 7-19, Зенит Россия – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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