Евролига. «Црвена Звезда» – «Маккаби», «Реал» встретится с «Миланом» и другие матчи

В четверг, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет израильский «Маккаби».

Испанский «Реал» дома сыграет с итальянским «Миланом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 21-5, Реал Испания – 20-6, Милан Италия – 18-8, Олимпиакос Греция – 16-9, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, Анадолу Эфес Турция – 14-12, УНИКС Россия – 13-12, Монако Монако – 14-14, Бавария Германия – 12-13, Фенербахче Турция – 12-13, Маккаби Плейтика Израиль – 12-13, Црвена Звезда Сербия – 11-15, Альба Германия – 10-16, Виллербан Франция – 9-17, Панатинаикос Греция – 7-19, Баскония Испания – 7-19, Жальгирис Литва – 6-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Из России уходят официальные трансляции (АПЛ, Лига 1, НБА, НХЛ). Что будете делать?

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