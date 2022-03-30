ЦСКА объявил о подписании контракта с Юнасом Жеребко

Московский ЦСКА в официальном Telegram-канале клуба объявил о подписании контракта с тяжелым форвардом (35 лет, 208 см).

Шведский игрок известен в России по выступлениям за подмосковные «Химки» с 2019 по 2021 год. До этого он провел десять сезонов в НБА, выступая за «Детройт», «Бостон», «Юту» и «Голден Стэйт».

После ухода из «Химок» в январе 2021 года Жеребко оставался без команды. В феврале прошлого года экс-игрок НБА говорил, что отклонил несколько предложений от европейских топ-клубов из-за рождения сына в апреле. Несколько месяцев назад в услугах Жеребко был заинтересован УНИКС, но стороны не смогли прийти к соглашению из-за финансовых запросов баскетболиста.

В сезоне-2020/21 Евролиги Юнас успел провести 15 матчей за «Химки», в которых набирал 11,5 очка и 5,5 подбора с реализацией трехочковых 40,4%.

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