Димитрис Итудис – о подписании Жеребко: «ЦСКА было необходимо пополнение в новых обстоятельствах»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта со шведским форвардом Юнасом Жеребко.

«Мы хотели добавить опытного игрока на позицию четвертого номера, нам было необходимо пополнение в новых обстоятельствах.

Понятно, на рынке сейчас не так много предложений. Йонас был рад приехать и сыграть за нас, снова получить возможность проявить себя на высоком уровне.

У нас есть своя история отношений, я тренировал Йонаса, когда он играл за «Детройт Пистонс» в своей первой Летней лиге в Вегасе. Его хорошо знают и многие игроки нашей команды, особенно Алексей Швед, который играл с Жеребко за «Химки».

В последнее время он не был в профессиональной команде, поэтому нам потребуется время, чтобы привести его в форму физически и психологически, включить его в нашу систему. Добро пожаловать, Юнас!» – сказал Итудис.

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