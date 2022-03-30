Шведская компания разорвала отношения с Юнасом Жеребко после перехода игрока в ЦСКА

Шведская компания Nocco разорвала партнерские отношения с новобранцем московского ЦСКА Юнас Жеребко.

«С понедельника мы решили прекратить сотрудничество с Юнасом из-за его решения играть в России», – говорится в официальном заявлении компании.

«Начать играть в России сейчас хуже, чем остаться, если вы уже там играете. Либо это наивность, либо жадность. Возможно, он думает, что заработанные там деньги того стоят. Всех, кто принимает подобные решения, наверняка занесут в черный список», – отметил шведский бренд-эксперт Никлас Оловсон.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Жеребко 30 марта.

Nocco производит энергетические напитки с повышенным содержанием витаминов и аминокислот. Игрок являлся партнером компании с 2019 года.

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