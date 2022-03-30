Джимми Батлер: «Майами» похож на команду чемпионского уровня, нас будет трудно остановить»

Форвард оценил шансы команды на титул чемпиона НБА в нынешнем сезоне.

«Я чувствую, что мы собрали этот состав для победы в чемпионате. Это действительно похоже на команду чемпионского уровня. У нас временами бывают промахи. Остается еще несколько дней и пара матчей, чтобы во всем этом разобраться. Но, когда мы включаемся, когда мы защищаемся, когда мы реализуем броски и делимся мячом, я думаю, нас действительно будет трудно победить», – заявил Батлер.

«Майами» с показателями 48-28 продолжает лидировать в таблице Восточной конференции.

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