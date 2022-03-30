«Бруклин» с Кайри Ирвингом в этом сезоне имеет лучший атакующий и худший оборонительный рейтинг в НБА с 1976 года

Защитник «Бруклина» способствует достижению командой исторических показателей в нынешнем сезоне.

В матчах с участием Ирвинга «Нетс» имеют лучший атакующий рейтинг (120,5) и худший оборонительный (119) за всю историю НБА с момента слияния с АБА в 1976 году.

Звездный защитник впервые в нынешнем сезоне сыграл на домашнее арене команды 27 марта против «Шарлотт» (110:119), пропустив остальные матчи регулярного чемпионата в Barclays Center из-за отказа от вакцинации.

с показателями 40-36 находятся на восьмом месте в таблице Восточной конференции и продолжают бороться за попадание в плей-офф.

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