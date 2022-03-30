Дэмиан Лиллард: «Кайри Ирвинг играет красивее всех в истории»

Разыгрывающий в подкасте Шэннона Шарпа назвал баскетболиста, от игры которого он получает больше всего удовольствия.

«Я назову Кайри Ирвинга. Мне нравится, как играет Кайри. Мне нравится, как выглядит его игра, понимаете, о чем я?

Мне нравится, как он обращается с мячом, как он двигается и как играет. Он играет красивее всех в истории. Я имею в виду то, как это выглядит», – сказал Лиллард.

«У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА