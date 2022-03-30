Донован Митчелл – о 5 поражениях «Юты» подряд: «Каждый раз одно и то же дерьмо»

Защитник «Юты» назвал причины поражения от (115:121), которое стало для команды пятым подряд.

«Я не знаю. То же самое дерьмо. Каждый раз одно и то же. Буквально одно и то же. Совершаем много потерь, не успеваем вернуться в защиту, проигрываем подбор», – сказал Митчелл.

«Юта» с показателями делит пятой место с в Западной конференции и отстает на две победы от лидирующей четверки, которая получает преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

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