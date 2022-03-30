«Посмотрел не на ту команду на табло». Донован Митчелл получил технический за то, что попросил лишний тайм-аут

Атакующий защитник «Юты» за 10 секунд до конца матча с (115:121) получил технический фол за то, что попросил тайм-аут, которого у его команды уже не было.

После игры Митчелл взял на себя всю ответственность за грубую ошибку, в результате которой соперник увеличил преимущество в счете до 6 очков.

«Я не знал, что у нас нет тайм-аута. Это моя вина. Как лидер команды, я должен был знать. Я смотрел не на ту команду на табло», – признался Митчелл.

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