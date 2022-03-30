«Юта» проиграла 5 матчей подряд и делит с «Денвером» пятое место на «Западе»

Теги Денвер Клипперс НБА Юта Куин Снайдер Донован Митчелл Баскетбол

Поражение «Юты» от «Клипперс» (115:121) стало для команды пятым подряд.

«Джазз» по-прежнему занимают пятое место в Западной конференции, но теперь имеют одинаковое соотношение побед и поражений с «Денвером», который идет шестым.

До середины января «Юта» начинала регулярный чемпионат в качестве одного из лидеров, а до середины января входила в Топ-3 «Запада».

В нынешнем сезоне вокруг команды ходит множество слухов о возможном переходе звездного защитника Донована Митчелла и главного тренера Куина Снайдера в другие клубы.

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