«Юта» проиграла 5 матчей подряд и делит с «Денвером» пятое место на «Западе»

Поражение «Юты» от «Клипперс» (115:121) стало для команды пятым подряд.
«Джазз» по-прежнему занимают пятое место в Западной конференции, но теперь имеют одинаковое соотношение побед и поражений с «Денвером», который идет шестым.
До середины января «Юта» начинала регулярный чемпионат в качестве одного из лидеров, а до середины января входила в Топ-3 «Запада».
В нынешнем сезоне вокруг команды ходит множество слухов о возможном переходе звездного защитника Донована Митчелла и главного тренера Куина Снайдера в другие клубы.
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