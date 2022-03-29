Еврокубок. «Ульм» против «Бурсаспора», «Виртус» сыграет с «Гран-Канарией» и другие матчи

Во вторник, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 состоятся четыре матча.
Немецкий «Ульм» примет турецкий «Бурсаспор», итальянский «Виртус» дома сыграет с испанской «Гран-Канарией».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 29 марта, 21.00, «Полиэспортиу де Андорра»
- Дата проведения
- 29 марта, 22.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Положение команд: Ховентуд Испания - 12-4, Партизан Сербия - 11-5, Метрополитан Франция – 10-6, Андорра Испания - 9-7, Литкабелис Литва - 8-7, Тюрк Телеком Турция - 7-8, Гамбург Германия - 6-8, Шленск Польша - 3-12, Тренто Италия - 1-14, Локомотив-Кубань Россия - 8-4.
Группа В
- Дата проведения
- 29 марта, 20.30, «Ratiopharm Arena»
- Дата проведения
- 29 марта, 21.30, «Virtus Arena»
Положение команд: Гран-Канария Испания - 12-4, Валенсия Испания - 11-5, Будучность Черногория - 9-7, Цедевита-Олимпия Словения - 9-7, Виртус Италия - 8-7, Венеция Италия - 7-9, Ульм Германия - 7-9, Бурсаспор Турция - 7-9, Бурк Франция - 5-11, Промитеас Греция – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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