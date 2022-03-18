Еврокубок. «Бурсаспор» примет «Венецию»

Теги результаты Еврокубок Рейер Венеция Бурсаспор Баскетбол

В пятницу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 турецкий «Бурсаспор» примет итальянскую «Венецию».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа В 

Бурсаспор Турция  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
18 марта, 19.30, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания - 10-4, Валенсия Испания - 10-4, Будучность Черногория - 9-5, Венеция Италия - 7-6, Цедевита-Олимпия Словения - 7-7, Виртус Италия - 7-7, Ульм Германия - 6-8, Бурсаспор Турция - 5-8, Бурк Франция - 5-9, Промитеас Греция – 3-11. 

Группа А

Положение команд: Ховентуд Испания - 12-2, Партизан Сербия - 10-4, Локомотив-Кубань Россия - 8-4, Метрополитан Франция – 8-6, Андорра Испания - 8-6, Литкабелис Литва - 6-7, Гамбург Германия - 6-7, Тюрк Телеком Турция - 6-8, Шленск Польша - 2-11, Тренто Италия - 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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