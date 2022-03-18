Еврокубок. «Бурсаспор» примет «Венецию»

В пятницу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 турецкий «Бурсаспор» примет итальянскую «Венецию».
Регулярный чемпионат
Группа В
- Дата проведения
- 18 марта, 19.30, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Гран-Канария Испания - 10-4, Валенсия Испания - 10-4, Будучность Черногория - 9-5, Венеция Италия - 7-6, Цедевита-Олимпия Словения - 7-7, Виртус Италия - 7-7, Ульм Германия - 6-8, Бурсаспор Турция - 5-8, Бурк Франция - 5-9, Промитеас Греция – 3-11.
Группа А
Положение команд: Ховентуд Испания - 12-2, Партизан Сербия - 10-4, Локомотив-Кубань Россия - 8-4, Метрополитан Франция – 8-6, Андорра Испания - 8-6, Литкабелис Литва - 6-7, Гамбург Германия - 6-7, Тюрк Телеком Турция - 6-8, Шленск Польша - 2-11, Тренто Италия - 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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