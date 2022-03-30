Джулиус Рэндл вынуждает «Никс» обменять его в другую команду «в стиле Джеймса Хардена» (The New York Post)

По словам инсайдера The New York Post Марка Бермана, форвард «Никс» пытается вынудить руководство клуба обменять его в другую команду «в стиле .

В понедельник «Никс» одержали четвертую победу подряд, переиграв на своей арене «Чикаго» (109:104). Однако видео, на котором Рэндл покидает площадку, отбрасывая мяч в сторону, и не празднует со своими партнерами о команде, вызвало недоумение у болельщиков. Форвард провел большую часть четвертой четверти на скамейке и завершил встречу с 5 очками (1 из 9 с игры).

«Некоторые люди в лиге считают, что Рэндл ведет себя «в стиле Джеймса Хардена», что говорит о том, что он хочет сменить команду в следующем сезоне. Рэндл потерял главного союзника в лице ассистента Кенни Пэйна, своего бывшего наставника в Кентукки, который ушел из «Никс» в этом месяце, возглавив Луисвилл», – пишет Берман.

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