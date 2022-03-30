Эмбиид – о победном блок-шоте Янниса: «Это было очень близко к «голтендингу»

Центровой «Филадельфии» прокомментировал победный блок-шот форварда в сегодняшнем матче между командами.

«Мне показалось, что это было очень близко к «голтендингу». Не знаю, что это было – блок-шот или «голтендинг».

Возможно, мне следовало посильнее выпрыгнуть, но я не знал, сколько осталось времени. Так что я просто попытался забрать мяч и поскорее бросить его в кольцо», – сказал Эмбиид.

Первоначально арбитры зафиксировали нарушение правила «голтендинг» и засчитали 2 очка Эмбииду, однако после просмотра видео изменили решение. В итоге «Бакс» победили – 118:116.

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