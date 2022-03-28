Джоэл Эмбиид: «У «Филадельфии» есть шанс на победу в чемпионате. Но мы должны играть на максимально высоком уровне»

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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оценил шансы команды на победу в сезоне-2021/22.

«У нас есть шанс. Но мы должны играть на максимально высоком уровне.

Я должен доминировать, как никогда. Очевидно, что Харден тоже должен быть очень хорош, и в набирании очков, и в игре на партнеров. Все должны собраться и поверить в победу. Тайриз Макси великолепен. Тобайас Харрис великолепен. Матисс Тайбулл великолепен. Джордж Ньянг и парни, выходящие со скамейки, великолепны», – сказал Эмбиид.

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