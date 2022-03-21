Майкл Портер намерен вернуться в строй до плей-офф

Форвард «Денвера» намерен вернуться в строй до плей-офф, сообщает The Athletic.

1 декабря Портер перенес операцию на позвоночнике. Это третья операция на позвоночнике в карьере 23-летнего игрока и вторая с тех пор, как в 2018 году «Наггетс» выбрали его под 14-м номером драфта.

Портер пропустил весь сезон-2018/19, восстанавливаясь после одной из операций.

В нынешнем сезоне Портер набирал 9,9 очка и 6,6 подбора в среднем за матч.

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