Колби Ковингтон – Леброну Джеймсу: «Ты рисуешь мишени на спинах полицейских, а потом используешь полицию для охраны своей семьи»

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Боец UFC Колби Ковингтон сделал новый выпад в адрес суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса за его негативное отношение к полиции.

«Вот почему я смеюсь над Леброном Джеймсом. Чувак, ты несешь чушь. Ты рисуешь мишени на спинах полицейских, а потом используешь полицию для охраны своей семьи», – сказал Ковингтон.

Леброн критиковал полицейских, которые, по его мнению, слишком жестко обращались с участниками движения Black Lives Matter.

В сентябре 2020-го Ковингтон назвал Джеймса «бесхребетным трусом» и раскритиковал «политически активных спортсменов».

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