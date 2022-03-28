Малик Монк: «Всегда уверен в наших способностях, особенно когда у нас есть Леброн»

Атакующий защитник «Лейкерс» после поражения от «Нового Орлеана» (108:116) заявил, что продолжает верить в свою команду.

«Я никогда не сержусь ни на себя, ни на команду, потому что достаточно 2-3 матчей, чтобы изменить ситуацию. Мы отлично играли в нападении, за исключением последних двух матчей.

Я всегда уверен в наших способностях, особенно когда у нас в команде есть Леброн. Нам нужно быть едиными и не проводить таких четвертый четвертей, как сегодня. Нельзя набрать 14 очков за четверть и считать, что мы хорошая команда», – заявил Монк.

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