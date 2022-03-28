Роберт Уильямс выбыл на несколько недель из-за разрыва мениска

Центровой «Бостона» получил разрыв мениска левого коленного сустава и выбыл из строя на несколько недель, сообщает ESPN.com.

Уильямс травмировался во второй половине матча против «Миннесоты» (134:112) в воскресенье. МРТ выявила разрыв мениска. Точные сроки возвращения игрока будет установлены позже.

В нынешнем сезоне Уильямс набирает 10,0 очка, 9,7 подбора, 2,0 передачи и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

После победы над «Миннесотой» «Бостон» поднялся на 1-е место на Востоке (47-28). Еще 7 января команда занимала 11-е место в конференции, но затем выдала результат 29-7.

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