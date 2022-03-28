У Роберта Уильямса подозрение на разрыв мениска

Есть опасения, что центровой «Бостона» получил разрыв мениска левого коленного сустава, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Уильямс получил травму во второй половине матча против «Миннесоты» (134:112) в воскресенье. Обследование было запланировано на понедельник. Если подозрения подтвердятся, «Селтикс» потеряют центрового на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне Уильямс набирает 10,0 очка, 9,7 подбора, 2,0 передачи и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

После победы над «Миннесотой» «Бостон» поднялся на 1-е место в Восточной конференции (47-28). Еще 7 января команда занимала 11-е место.

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