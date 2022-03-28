У Роберта Уильямса подозрение на разрыв мениска

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Есть опасения, что центровой «Бостона» Роберт Уильямс получил разрыв мениска левого коленного сустава, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Уильямс получил травму во второй половине матча против «Миннесоты» (134:112) в воскресенье. Обследование было запланировано на понедельник. Если подозрения подтвердятся, «Селтикс» потеряют центрового на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне Уильямс набирает 10,0 очка, 9,7 подбора, 2,0 передачи и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

После победы над «Миннесотой» «Бостон» поднялся на 1-е место в Восточной конференции (47-28). Еще 7 января команда занимала 11-е место.

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