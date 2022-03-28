«Селтикс» подписали Джувэна Моргана на 10 дней

«Бостон» подписал 10-дневный контракт с тяжелым форвардом (24 года, 201 см), выступающим в G-лиге за «Мэн».

Ранее в нынешнем сезоне Морган заключил соглашение на 10 дней с «Торонто». Форвард провел за команду один матч, набрав 5 очков, 4 подбора и 1 передачу за 27 минут.

В воскресенье центровой «Селтикс» Роберт Уильямс травмировал левое колено. У игрока подозрение на разрыв мениска.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока