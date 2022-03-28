Роберт Уильямс пройдет обследование в связи с повреждением колена

Центровой «Селтикс» в понедельник пройдет обследование в связи с повреждением левого колена.

Уильямс получил растяжение связок во второй половине матча против «Миннесоты» (134:112) в воскресенье.

«Он не может сказать, в каком конкретно эпизоде все случилось. Но после игры пожаловался на боль в боковой части колена. Не знаю, насколько все серьезно, сможем судить об этом после того, как посмотрим на снимки», – заявил главный тренер «кельтов» .

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