Брэдли Бил – о критике в адрес Уэстбрука: «Это неуважение должно прекратиться»

Атакующий защитник в подкасте Дрэймонда Грина заступился за разыгрывающего , на которого обрушилось много критики в этом сезоне.

«Это дерьмо меня бесит. Не буду врать, бро. Это очень меня расстраивает, тем более я играл с ним в одной команде. Это неуважение должно прекратиться. Мы ведем себя так, словно этот парень не будущий член Зала Славы.

Расс всегда будет играть на победу. Он будет подбирать, будет делать передачи, будет пользоваться преимуществом. Он будет играть со скоростью 100 миль в час. Он будет выкладываться на максимум. Если вам это не по вкусу, это не смотрите на него», – заявил Бил.

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