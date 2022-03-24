Евролига. «Анадолу Эфес» – «Милан», «Маккаби» встретится с «Реалом»

В четверг, 24 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся два матча.

Турецкий «Анадолу Эфес» примет итальянский «Милан», израильский «Маккаби» дома встретится с испанским «Реалом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 20-5, Реал Испания – 18-7, Милан Италия – 16-8, Олимпиакос Греция – 17-9, Анадолу Эфес Турция – 14-10, Бавария Германия – 12-11, Маккаби Плейтика Израиль – 12-11, Монако Монако – 12-13, Црвена Звезда Сербия – 11-13, Баскония Испания – 11-15, Фенербахче Турция – 9-14, Альба Германия – 9-14, Виллербан Франция – 8-17, Панатинаикос Греция – 7-17, Жальгирис Литва – 7-19, Зенит Россия – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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