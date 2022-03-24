Кайл Хайнс и «Милан» начали переговоры о продлении контракта

Центровой (35 лет, 198 см) и руководство итальянского клуба начали переговоры о продлении контракта.

Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, и есть вероятность, что соглашение будет достигнуто до конца этого сезона.

Бывший игрок ЦСКА подписал двухлетний контракт с «Миланом» в 2020 году. Срок соглашения истекает по окончании нынешнего сезона.

В недавнем интервью La Gazzetta dello Sport Хайнс заявил о желании продолжить выступать за «Милан» и завершить карьеру в Италии.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство