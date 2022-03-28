Андрей Ватутин: «С учетом невероятной русофобии в Европе сложно представить, что ЦСКА сможет сейчас играть на европейских аренах»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил перспективы российских клубов на выступление в и вариант с игрой на нейтральных площадках.

«Давайте нарисуем несколько траекторий. При этом уверен, что любые варианты возвращения в Евролигу возможны только после наступления мира. Представим, что он наступил. Означает ли это, что Россия сразу получит допуск в еврокубки? Вероятность близка к невысокой.

Великих российских артистов Анну Нетребко и Валерия Гергиева лишили возможности выступать на многих мировых площадках, что говорить про баскетбол.

С учетом невероятной русофобии в Европе сложно представить, что команда, носящая славное имя Центрального спортивного клуба армии, лучший российский клуб с огромной, без малого столетней, историей сможет сейчас играть на аренах Европы. Это прямой вызов нынешним настроениям, проблема для организаторов и дополнительная нагрузка на принимающую сторону.

Вторая гипотеза – нас не исключат, но разрешат играть на нейтральных площадках. Сразу возникает вопрос: а надо ли? В чем смысл, если команда ЦСКА станет проводить домашние матчи в условном Белграде или Афинах?

В советское время наши клубы играли в какой-то период на нейтральных аренах против «Маккаби», но это лишь одна-две игры за сезон, а постоянно – во имя чего? Жертвовать интересами своих болельщиков ради сохранения постоянного места в Евролиге? Совсем не уверен, что это правильно. Как минимум, предмет обсуждения с владельцем клуба и его Советом.

Важно отметить, что ЦСКА является акционером Евролиги, для нас важны не только политическая составляющая будущего решения, но и все остальные его аспекты, которые позволят защитить наши интересы как одного из собственников соревнования.

Нейтральных площадок не так много, надо еще понять, как к ним добираться. Почти все международные рейсы отменены, полеты российских лайнеров над Европой невозможны, билеты в Стамбул и Белград раскуплены.

Логистика выглядит крайне затруднительной, не говоря про трансграничные платежи. Мы выполняем, к примеру, клубные обязательства перед игроками и тренерами, но наши легионеры сейчас имеют сложности с переводом средств за рубеж. И это общая проблема для игровых видов спорта», – заявил Ватутин.

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