Торнике Шенгелия: «В ЦСКА я был другим игроком, другим человеком»

Грузинский форвард в интервью греческому изданию Gazzetta.gr рассказал о своем уходе из и признался, что жалеет о переходе в московский клуб в 2020 году.

«Все говорят, что решение уехать из России было трудным и важным, но это не так. Во-первых, я чувствовал, что моя семья находится под угрозой. Первое, что я сделал, это отправил семью, а потом решил тоже уехать.

Конечно, важную роль в моем решении сыграл тот факт, что я из Грузии. Кто-то может спросить, почему я поехал выступать в Россию? ЦСКА предложил мне контракт на четыре года, но я не соглашался, пока они не добавили условие, что я могу играть за сборную Грузии. Для меня это очень важно.

К тому же, ЦСКА — один из топ-клубов Европы, и идея выиграть Евролигу привлекала меня. Это было моей целью.

Теперь я понимаю, что мне не стоило переходить в ЦСКА. И хотя все – президент, тренеры, партнеры по команде – делали все, что в их силах, чтобы мне было комфортно в клубе, в глубине души я не мог быть самим собой. Я был другим игроком, другим человеком», — рассказал Шенгелия.

27 февраля Шенгелия покинул расположение ЦСКА вместе с другими легионерами «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями». Позже клуб расторг контракт с Шенгелией по инициативе игрока, и форвард перешел в итальянский .

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