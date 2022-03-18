Димитрис Итудис – о назначении главным тренером сборной Греции: «То, чего вы очень хотите в глубине души, превращается в реальность»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера сборной Греции.

«Хочу поблагодарить Андрея Ватутина и весь клуб ЦСКА за то, что дали мне зеленый свет и позволили тренировать сборную моей страны. Это действительно большая, огромная честь. Хотел бы также поблагодарить г-на Лиолиоса и других людей в федерации за их интерес и усилия, направленные на то, чтобы привести меня на эту должность.

Как я уже говорил, то, чего вы очень хотите в глубине души, превращается в реальность, вы создаете мир, в котором живете. Знаю об ожиданиях. Греки гордая нация, они любят баскетбол, баскетбол приносит им радость. Также знаю наши обязательства. Желаю нашим игрокам оставаться здоровыми и с нетерпением жду совместной работы», – сказал Итудис.

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