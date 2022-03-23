Стивен Эй Смит: «Име Удока – в числе двух главных кандидатов на звание тренера года»

Известный спортивный эксперт выразил восхищение игрой «Бостона» и работой главного тренера команды .

«Что сотворил Удока – у меня нет слов. Этот парень по праву находится в числе двух главных кандидатов на звание тренера года.

Посмотрите, как эта команда играет в обороне. Они как стая пираний. Они постоянно переключаются. Эти пять парней защищаются против снайперов лучше всех, кого я когда-либо видел», – заявил Смит.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока