Стивен Эй Смит: «Име Удока – в числе двух главных кандидатов на звание тренера года»

Теги Бостон Име Удока НБА Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит выразил восхищение игрой «Бостона» и работой главного тренера команды Име Удоки.

«Что сотворил Удока – у меня нет слов. Этот парень по праву находится в числе двух главных кандидатов на звание тренера года.

Посмотрите, как эта команда играет в обороне. Они как стая пираний. Они постоянно переключаются. Эти пять парней защищаются против снайперов лучше всех, кого я когда-либо видел», – заявил Смит.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока

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