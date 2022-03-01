Скип Бэйлесс: «Леброн остался в игре, когда исход матч уже был известен, потому что гонится за рекордом Абдул-Джаббара»

Известный спортивный эксперт обвинил форварда «Лейкерс» в том, что тот оставался в игре в конце матча против «Нового Орлеана» (95:123), несмотря на то, что у его команды не было шансов отыграться.

«Леброн Джеймс, который проводит 19-й сезон в , уже сыграл в сегодняшнем матче 36 минут, но остается на площадке, когда его команда проигрывает 22 очка за 5:08 до конца.

Он пополняет статистику с помощью легких очков, когда исход матча уже известен, потому что гонится за рекордом Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру», – сказал Бэйлесс.

20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой