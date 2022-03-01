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    Скип Бэйлесс: «Леброн остался в игре, когда исход матч уже был известен, потому что гонится за рекордом Абдул-Джаббара»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

    Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс обвинил форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в том, что тот оставался в игре в конце матча против «Нового Орлеана» (95:123), несмотря на то, что у его команды не было шансов отыграться.

    «Леброн Джеймс, который проводит 19-й сезон в НБА, уже сыграл в сегодняшнем матче 36 минут, но остается на площадке, когда его команда проигрывает 22 очка за 5:08 до конца.

    Он пополняет статистику с помощью легких очков, когда исход матча уже известен, потому что гонится за рекордом Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру», – сказал Бэйлесс.

    20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой

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